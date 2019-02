Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsbad - Lkw mit Kranaufbau ...

(KA) Karlsbad - Lkw mit Kranaufbau verursacht Unfall

Karlsruhe - Aufgrund eines gelösten Kranstützfußes kam es am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 3585 zwischen der Landesstraße L622 und der Ortschaft Spielberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Der 44-jährige Fahrer eines Lkws mit Kranaufbau befuhr zunächst die L662 von Karlsbad kommend in Richtung Ittersbach. An der Einmündung mit der K3585 bog er nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Spielberg ab. Nach bisherigem Kenntnisstand löst sich hierbei eine Sicherung an einem Stützfuß des Krans, woraufhin der Stützfuß ausfuhr und bis in den Gegenverkehr ragte. Eine entgegenkommende 50-jährige Land-Rover-Fahrerin prallte gegen diesen Stützfuß und schleuderte daraufhin zunächst nach rechts in den Grünstreifen, bevor sie letztlich mitten auf der Straße zum Stehen kam. Die dem Land Rover nachfolgende 29-jährige Fahrerin eines Peugeots konnte dem Stützfuß zwar nach rechts ausweichen, stieß hierdurch aber in der Folge frontal gegen einen Baum. Beide Autofahrerinnen wurden durch die Kollisionen leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus transportiert werden. Ein im Peugeot mitfahrendes Kleinkind blieb glücklicherweise ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt.

Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der durch die Unfälle entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Zur Unfallaufnahme musste die K3585 zwischen der K3556 und der L662 bis etwa 12.20 Uhr voll gesperrt werden.

Lukas Roth, Pressestelle

