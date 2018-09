Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsbad - Verkehrsunfall mit ...

(KA) Karlsbad - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang / Zeugenaufruf

Karlsbad - Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am 05.09.2018, 17.10 Uhr, in Karlsbad, L 563/Einmündung eines Wirtschaftsweges. Eine 49-jährige PKW-Lenkerin aus Karlsruhe befuhr die L 563 vom Kreisverkehr Langensteinbach in Richtung Mutschelbach. Nach ca. 600 Metern wollte sie nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Nach Angaben einer nachfolgenden Zeugin hatte sie rechtzeitig ihre Geschwindigkeit verringert und den Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt. Als die Frau gerade nach links zog, setzte ein hinter der Zeugin fahrender 35-jähriger Krad-Fahrer aus Karlsbad zum Überholen der Zeugin an. In der Folge fuhr er dann auf das Heck des abbiegenden PKW auf. Bei dem Aufprall erlitt der Krad-Fahrer tödliche Verletzungen.

Die L 563 war bis 20.10 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Karlsruhe, 0721/944840, zu melden.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

