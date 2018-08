Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsdorf-Neuthard - ...

(KA)Karlsdorf-Neuthard - Wohnungseinbruch

Karlsdorf-Neuthard - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenem Mittwochnachmittag und Samstagvormittag in ein Wohnhaus der Karlsdorfer Humboldtstraße eingedrungen und haben alles durchwühlt. Derzeit ist noch nicht absehbar, was genau abhandenkam. Der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

