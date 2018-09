Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsdorf-Neuthard - ...

(KA) Karlsdorf-Neuthard - 17-jähriges Mädchen auf dem Nachhauseweg überfallen und sexuell bedrängt

Karlsdorf - Am Samstagabend um 22:48 Uhr war ein 17-jähriges Mädchen in Karlsdorf auf dem Nachhauseweg vom Karlsdorfer Oktoberfest. Sie war allein zu Fuß auf der Hertzstraße unterwegs und schob ihr Fahrrad, als sich ihr plötzlich von hinten ein Mann näherte. Der Mann umklammerte das Mädchen von hinten und hielt ihr den Mund zu - das Fahrrad des Mädchens fiel zu Boden. Der Täter umklammerte dann die Beine des Mädchens und brachte sie so zu Fall. Er legte sich auf die Geschädigte und hielt ihr weiter den Mund zu, da die Geschädigte laut um Hilfe rief. Das Mädchen biß dem Täter in die Hand, woraufhin der Täter noch fester zudrückte, sodaß die Geschädigte fast keine Luft mehr bekam. Die junge Frau wehrte sich dann nicht mehr, woraufhin der Täter seinen Griff wieder etwas lockerte. Möglicherweise hatte der Täter zu diesem Zeitpunkt auch schon den Anwohner bemerkt, der aufgrund der Hilferufe aus seiner Wohnung auf die Straße geeilt war. Die Geschädigte konnte sich kurz darauf dem Griff des Täters entziehen, vom Boden aufstehen und flüchten. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Salinenstraße. Der Anwohner verfolgte den Täter noch ein Stück, verlor ihn jedoch dann aus den Augen und verständigte die Polizei. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter bislang nicht ergriffen werden. Das Mädchen konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männliche Person, 25 - 35 Jahre alt, kurze schwarze Haare, dunkler Teint, rundliches Gesicht, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, trug ein hellblau-kariertes Hemd und Jeans. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat unter (0721) 666-5555.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

