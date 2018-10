Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsdorf-Neuthard - ...

(KA) Karlsdorf-Neuthard - Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe - Schwere Verletzungen zog sich ein 55-jähriger Rennradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Mountainbike-Fahrer am Samstagnachmittag zu. Der 55-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg neben der Landesstraße 558 von Büchenau in Richtung Bruchsal unterwegs. Auf dem Feldweg der verlängerten Straße Büchenauer Hardt war ein 67-Jähriger mit seinem Mountainbike unterwegs. An der Einmündung des Feldweges zum Radweg übersah der 67-Jährige den Rennradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 55-Jährige zog sich trotz getragenen Fahrradhelmes schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Der 67-Jährige wurde leicht verletzt.

Dieter Werner, Pressestelle

