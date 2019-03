Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - 19-Jähriger in ...

(KA)Karlsruhe - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte am Mittwochnachmittag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen erwirken. Dem Beschuldigten wird Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Nach vorausgegangen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde am Dienstag die Wohnung des Mannes in der Sophienstraße durchsucht. Hierbei fanden die Beamten neben zwei Aufzuchtzelten für Cannabispflanzen auch fast 2000 Gramm Cannabis, Verpackungsmaterial und Feinwaagen. Der Beschuldigte war bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

