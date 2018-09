Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - ...

(KA) Karlsruhe - Kleinkraftradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Karlsruhe - Bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad am Dienstagabend in Karlsruhe-Durlach zog sich der 16-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Möglicherweise verursachte den Unfall ein ihm entgegenkommender Pkw, nach dem die Polizei nun sucht.

Der 16-Jährige war kurz nach 20 Uhr in der Rittnertstraße unterwegs und fuhr die abschüssige Straße bergab in Richtung Durlach. Seinen Angaben zufolge wurde er von einem ihm entgegenkommenden Auto derart geschnitten, dass er ins Schleudern geriet und in den Grünstreifen stürzte. Dabei verletzte er sich und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von zirka 1.000 Euro.

Die Polizei geht nun dem Hinweis nach, dass der genannte Pkw, zu dem es bislang keine weitere Beschreibung gibt, den Unfall verschuldet hat. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.

