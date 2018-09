Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Bei ...

(KA) Karlsruhe - Bei Wohnungseinbruch Kleidung zurückgelassen

Karlsruhe - Bei einem Wohnungseinbruch in der Karlsruher Südstadt am Mittwochnachmittag wurden unter anderem ein hochwertiges Notebook und Bargeld entwendet. Die Täter ließen dafür Kleidungsstücke zurück.

Der Einbruch in eine Dachgeschosswohnung in der Rüppurrer Straße ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr. Der oder die Täter hinterließen den Geschädigten dafür ein Paar Sportschuhe und eine Jacke in Tarnfarben. Die Gegenstände wurden für eine kriminaltechnische Untersuchung von der Polizei sichergestellt. Entwendet wurde dahingegen eine geringe Menge Bargeld. Außerdem ein Notebook und Technikzubehör im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/