Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe- Betrunken zwei ...

(KA) Karlsruhe- Betrunken zwei Autos beschädigt

Karlsruhe - Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro hat ein 80-jähriger betrunkener Autofahrer am Mittwochabend angerichtet und ist davon gefahren. Beim Ausparken streifte er gegen 19.30 Uhr in der Schäferstraße zwei Fahrzeuge und flüchtete. Eine Zeugin konnte den Verursacher ausfindig machen und kurz danach der Polizei melden. Das Atemalkoholtestgerät zeigte 1,2 Promille an. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Eine Anzeige folgt.

Sabine Doll, Pressestelle

