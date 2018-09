Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Brand eines ...

(KA)Karlsruhe - Brand eines Dachgeschosses

Karlsruhe - Ein Schaden von rund 100.000 Euro entstand am frühen Dienstagmorgen beim Brand eines über einem Vereinsheim gelegenen Dachgeschosses in der Grabener Allee in Karlsruhe. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ersten Einschätzungen zufolge könnte ein technischer Defekt dafür ursächlich gewesen sein, allerdings sind hierzu noch weitere Ermittlungen für eine abschließende Klärung notwendig.

Gegen 05.00 Uhr war das Feuer im Bereich des nicht bewohnten Dachstuhls gemeldet worden. Die Karlsruher Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Karlsruhe-Hagsfeld eilten mit rund 45 Kräften zur Brandbekämpfung aus. Vorsorglich war auch ein Rettungsteam im Einsatz.

Bis gegen 07.15 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht. In der Folge musste noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Durch die Löscharbeiten wurde auch eine darunter liegende Privatwohnung in Mitleidenschaft gezogen, deren einziger Bewohner sich an seiner Arbeitsstelle befand und bei Brandausbrach nicht zu Hause war.

Ralf Minet, Pressestelle

