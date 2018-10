Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe/Bruchsal - Einbruch ...

(KA) Karlsruhe/Bruchsal - Einbruch in Kleintierzuchtverein

Karlsruhe/Bruchsal - Ein bislang unbekannter Täter brach am Montagabend in die Vereinsgaststätte des Kleintierzuchtvereins in Bruchsal ein. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zu der Gaststätte, indem er offenbar die Zugangstüre aus Holz aufhebelte. In der Folge entwendete der Dieb insgesamt 850 Euro und ein Parfum.

Florian Moreau, Pressestelle

