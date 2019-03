Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Diebe hebeln ...

(KA) Karlsruhe - Diebe hebeln Spielautomaten in Gaststätte auf

Karlsruhe - Unbekannte verschafften sich am frühen Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Karlsruher Saarlandstraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt, in dem sie das Hoftor und eine dahinterliegende Eingangstür massiv beschädigten. Im Inneren gingen sie zielstrebig an einen Spielautomaten und hebelten diesen mit brachialer Gewalt auf. Als die akustische Alarmanlage auslöste, ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und flüchteten über ein Fenster aus der Gaststätte. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg unter 0721/95990 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

