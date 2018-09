Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Einbrecher braucht ...

(KA) Karlsruhe - Einbrecher braucht mehrere Versuche

Karlsruhe - Mehrere Versuche brauchte ein Einbrecher als er Samstagnacht in ein Schnellrestaurant in der Karlsruher Wolfartsweierer Straße eindrang.

Zwischen 00.30 Uhr und 08.00 Uhr versucht der Unbekannte gewaltsam über ein Schiebefenster in die Räumlichkeiten einzudringen. Als dies misslang versuchte er sein Glück an einer Eingangstür. Auch hier schaffte es der Dieb nicht in die Verkaufsräume einzudringen, weshalb er kurzer Hand zum Schiebefenster zurückkehrte und dieses, vermutlich mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges, einschlug. Durch die entstandene Öffnung stieg der Langfinger in die Räumlichkeiten des Schnellrestaurants. Im Inneren öffnete und durchsuchte er Schränke und Schubläden nach Wertgegenständen und nahm eine Geldkassette an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzten.

