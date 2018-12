Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Einbrecher stellt ...

(KA) Karlsruhe - Einbrecher stellt sich nach der Tat

Karlsruhe - Ein 39-Jähriger hat sich, nachdem er am frühen Samstagmorgen in die bft - Tankstelle in der Lameystraße eingebrochen war, der Polizei gestellt. Kurz nach 02.00 Uhr wurde die Polizei von dem Einbruch informiert. Die ersten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter liefen erfolglos. Der bis dahin unbekannte Täter hatte ein Loch in die Glastür der Tankstelle geschlagen, war eingestiegen und hatte Zigaretten und Getränkedosen gestohlen. Beim Einschlagen des Glaselementes hatte sich der Täter verletzt. Kurz vor 04.00 Uhr kam dann der wohnsitzlose 39-Jährige mit Schnittverletzungen an den Händen auf die Wache und gab an den Einbruch verübt zu haben. Er war tags zuvor aus einer Fachklinik entlassen worden und wurde, nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen, dorthin zurückgebracht.

Dieter Werner, Pressestelle

