Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Einbruch in ...

Karlsruhe - Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe-Durlach eingebrochen und haben hochwertige Parfumflakons im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Zwischen 16:00 und 20:30 Uhr schlichen die Täter zunächst auf das in der Rittnertstraße gelegene Anwesen. Mit vorgefundenen Steinen zerstörten die Einbrecher insgesamt zwei Terrassentüren, bis sie schließlich in das Haus gelangten. Im Inneren durchsuchten sie daraufhin sämtliche Räumlichkeiten und nahmen aus dem Schlafzimmer mehrere angebrochene Flakons mit hochwertigem Parfum an sich. Anschließend gelang es ihnen, mit ihrer Beute unerkannt vom Grundstück zu flüchten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

