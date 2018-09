Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Einbruch in ...

(KA) Karlsruhe - Einbruch in Firmengebäude

Karlsruhe - Unbekannte Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 05.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Hansastraße. Aus einem Büro entwendeten sie Bargeld aus Geldkassetten und verließen anschließend das Gebäude in unbekannte Richtung. Sie hinterließen zudem erheblichen Sachschaden. Der Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 6663611 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

