Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Einbruch in Reihenhaus

(KA) Karlsruhe - Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe - Unbekannte sind am Samstagabend in ein Reihenhaus in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen, wurden aber offensichtlich bei ihrem Vorhaben unterbrochen.

Zwischen 17:45 und 22:00 Uhr hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür des Anwesens im Gaistalweg auf und gelangten schließlich ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume des Hauses und nahmen mehrere Schmuckstücke sowie Kleingeld an sich. Offenbar wurden die Diebe jedoch bei ihrem weiteren Vorhaben gestört, denn sie ließen mehrere von ihnen zum Abtransport bereitgestellte Elektrogeräte zurück.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

