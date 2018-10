Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Einbruch in Restaurant

(KA) Karlsruhe - Einbruch in Restaurant

Karlsruhe - Bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Kriegsstraße in Karlsruhe wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der bislang unbekannte Täter versuchte zunächst die Eingangstür aufzuhebeln, was ihm misslang. Im weiteren Verlauf öffnete er gewaltsam ein Fenster, durch welches er schlussendlich in das Restaurant gelangte und aus der Kasse das Wechselgeld entwendete. An der Tür und am Fenster entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 entgegen.

Florian Moreau, Pressestelle

