Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Falsche ...

(KA)Karlsruhe - Falsche Polizeibeamte telefonieren aktuell wieder vermehrt im Landkreis Karlsruhe ältere Menschen an

Karlsruhe - Mehrere Bürger meldeten bei verschiedenen Polizeirevieren im Laufe des Montags Anrufe von falschen Polizeibeamten. Betroffen waren die Ortschaften Waldbronn, Kronau und Karldorf-Neuthard.

Die Täter gaben sich bei den kontaktierten Personen als Polizeibeamte aus. Den Angerufenen wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kam und auch sie nun stark gefährdet wären, ebenfalls Opfer eines Einbruches zu werden.

Im Telefonat wurde ihnen erklärt, dass eine Liste oder ein Zettel mit dem Namen der angerufenen Person gefunden worden sei. Den Angerufenen wurde geraten, ihre Wertgegenstände beziehungsweise ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Hierzu boten die Anrufer an, diese zur sicheren Aufbewahrung abholen zu lassen. In keinem der Fälle kam es zur Vollendung, da die ausgewählten Opfer richtig reagierten und das Gespräch beendeten.

Die Polizei bittet aufgrund der aktuell vermehrt auftretenden Anrufe um Vorsicht. Es wird dazu geraten, keine Fragen nach Adressen oder Angehörigen am Telefon zu beantworten. Am besten sollte ein solcher Anruf sofort unterbrochen werden, indem der Hörer aufgelegt wird, zumal die richtige Polizei solche Warnungen nie telefonisch herausgibt. Im Zweifel sollte man in jedem Fall vor der Herausgabe von Wertsachen den Polizei-Notruf unter der Nummer 110 kontaktieren und den Sachverhalt schildern.

Florian Moreau, Pressestelle

