Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Handtaschenraub in ...

(KA) Karlsruhe - Handtaschenraub in der Günther-Klotz-Anlage

Karlsruhe - Eine 20-jährige Frau wurde am Mittwochabend umgerissen und die umgehängte Handtasche geraubt. Die junge Dame war gegen 19.25 Uhr auf dem Fußweg in der Günther-Klotz-Anlage im Bereich des Kühlen Krugs, dortige Tennisplätze unterwegs, als ihr ein unbekannter Täter von hinten ihre umgehängte Handtasche raubte. Aufgrund des massiven Vorgehens kam die Geschädigte zu Fall, wurde dabei jedoch nicht verletzt. Der Täter flüchtete über die nahegelegene Brücke über die Alb in westliche Richtung und bestieg vermutlich anschließend ein Fahrrad. Geraubt wurde eine lilafarbene Handtasche mit persönlichen Papieren und geringem Bargeldbetrag. Der Täter wird als Anfang/Mitte 20, etwa 170 cm groß, schlank, mit Kurzhaarschnitt beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug Sneakers. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel.: 0721/666-5555 melden.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

