Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Junge Frau in ...

(KA) Karlsruhe - Junge Frau in Bankenvorraum überfallen

Karlsruhe - Opfer eines Überfalls wurde eine 22jährige junge Frau im Vorraum der Volksbankfiliale an der Ludwig-Erhard-Allee am Sonntagnachmittag gegen 18.10 Uhr. Die Frau wollte gerade Geld am Automaten abheben und hatte dazu ihrer Geldbörse und ihre Kellner-Geldbörse auf der dortigen Ablage abgelegt, als sie von hinten in den Schwitzkasten genommen wurde und mit den Worten "Gib mir dein Geld, oder ich stech dich ab" zur Herausgabe des Geldes genötigt werden sollten. Der Täter lies von der Frau ab und griff sich die abgelegten Geldbörsen, rannte aus der Bank und schwang sich auf sein davor abgestelltes Fahrrad. Die junge Frau rannte ihm mutig hinter her und bekam den Gepäckträger des Räubers und seinen mitgeführten Rucksack zu greifen. Dadurch stürzte der Mann vom Rad und aus der Tasche seiner Kapuzenjacke fiel eine ca. 10 cm lange Klinge ähnlich eines Keramikmessers und ihre Kellnerbörse. Der Räuber hob die Klinge auf und flüchtete weiter Richtung Citypark. Den Geldbeutel der Frau mit ihren persönlichen Papieren und ca. 10 Euro Bargeld hatte er bei sich. Trotz intensiver Fahndung konnte der Mann zunächst unerkannt entkommen. Die junge Frau wurde bei dem Überfall an einem Finger der rechten Hand leicht verletzt. Täterbeschreibung: Mann, ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, schlanke Gestalt, eingefallenes Gesicht, Dreitagebart (grau, weiß oder blond), sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet mit Kapuzenjacke und Sonnenbrille. Trug einen schwarzen Rucksack. Das Fahrrad war ein dunkelgraues bis schwarzes Trekking-Rad mit einem stabilen Gepäckträger mit dicken Streben. Hinweise zu dem Überfall bitte an den Kriminaldauerdienst des Polizeipreäsidiums Karlsruhe unter Tel.-Nr. 0721 - 939 5555

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/