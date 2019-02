Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Junge wird durch ...

(KA) Karlsruhe - Junge wird durch Radfahrer schwer verletzt - Zeugenaufruf

Karlsruhe - Bereits am Montag kam es in Grötzingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Jungen am Pfinzufer. Der 5-Jährige war zusammen mit seiner Mutter auf dem Pfinzuferweg zwischen der Berghausener Straße und der Straße "Am Kegelsgrund" in Richtung der Ortsmitte von Grötzingen unterwegs. Ein Radfahrer, welcher sich von hinten nährte, stieß mit dem Jungen zusammen. Dieser wurde in der Folge zu Boden geschleudert. Zusammen mit der Mutter wartete der Radfahrer dann auf das Eintreffen des zwischenzeitlich verständigten Rettungswagens. Hierbei wurden jedoch durch die Beteiligten keinerlei Personalien ausgetauscht. Der Junge wurde in ein Krankenhaus transportiert und nach ambulanter Behandlung entlassen. Am Dienstag klagte er dann jedoch über starke Schmerzen und verlor mehrfach das Bewusstsein. Eine Behandlung in einem Klinikum war unumgänglich. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem noch unbekannten Radfahrer. Dieser wird wie folgt beschrieben: um die 60 Jahre alt; kräftige Statur; etwa 180 cm. groß; sprach Deutsch und nutzte ein älteres Herrenrad. Die Verkehrspolizei ist unter der 0721 94484-0 rund um die Uhr erreichbar.

Lukas Roth, Pressestelle

