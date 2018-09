Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Kellerbrand mit 3 ...

(KA)Karlsruhe - Kellerbrand mit 3 verletzten Personen

Karlsruhe - Am Montag, 24.09.2018, gegen 18.00 Uhr, kam es in Karlsruhe, Straße "Rechts der Alb" zu einem Kellerbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Trafo für eine Modelleisenbahn brach das Feuer aus, das einen geschätzten Schaden von 30.000 Euro verursachte. Der 38jährige Hausbesitzer, seine gleichaltrige Ehefrau und ein 6jähriges Kind atmeten bei dem Feuer Rauch ein. Der Mann musste in eine Klinik eingeliefert werden, während die Frau mit dem Kind nach ambulanter Behandlung zu Hause bleiben konnten.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

