Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Küchenbrand mit ...

(KA) Karlsruhe - Küchenbrand mit 25.000 Euro Schaden

Karlsruhe - Beim Brand einer Küchenzeile in einem Einfamilienhaus in Karlsruhe-Palmbach am frühen Donnerstagmorgen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte sich ein 22 Jahre alter Mann um 01.45 Uhr ein Gericht in der Pfanne zubereiten und verließ für kurze Zeit die Küche. Durch das anschließende Feuer wurden die Küchenzeile, Wände und Decke so beschädigt, dass die Wohnküche nicht mehr bewohnbar ist. Die Hausbewohner konnten alle selbstständig das Haus verlassen, es wurde niemand verletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

