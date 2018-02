Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Kühlschrank knapp ...

(KA) Karlsruhe - Kühlschrank knapp neben Fahrbahn geworfen

Karlsruhe - In Karlsruhe-Hagsfeld haben Unbekannte in der Nacht auf Montag zwischen 02:00 und 02:30 Uhr einen Unterbaukühlschrank von einer Fußgängerbrücke und knapp neben die Fahrbahn der Gustav-Heinemann-Allee geworfen. Gerade als ein Autofahrer in nördlicher Richtung unter der Brücke hindurchfuhr, landete der Kühlschrank nur einen Meter neben der Straße auf dem Grünstreifen. Der Pkw-Lenker kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon, sodass - außer am Kühlschrank - kein Sachschaden entstand.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um ihre Meldung unter 0721/967180.

Florian Herr, Pressestelle

