Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Mann bedroht ...

(KA) Karlsruhe - Mann bedroht Discobesucher und beleidigt Polizeibeamte

Karlsruhe - Vor einer Diskothek in der Gablonzer Straße in Karlsruhe trat ein 23 Jahre alter Mann in der Nacht auf Samstag aggressiv und drohend gegenüber einem Besucher auf. Bei der anschließenden Polizeikontrolle kam es zu üblen Beleidigungen gegenüber den Beamten.

Der 21-jährige Geschädigte verständigte die Polizei nachdem er kurz vor Mitternacht im Eingangsbereich der Disco von dem Beschuldigten angegangen und fordernd nach Bargeld und Handy gefragt wurde. Außerdem soll der Tatverdächtige ein Messer gezeigt und dabei gedroht haben, er solle sich in Acht nehmen.

Der 23-Jährige wurde schließlich von Polizeikräften einer Kontrolle unterzogen. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zum Polizeirevier verbracht. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Mann sehr aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach lautstark.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten eingeleitet.

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/