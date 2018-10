Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe- Mit Schwert bedroht

(KA) Karlsruhe- Mit Schwert bedroht

Karlsruhe - Mietstreitigkeiten haben am Freitag in der Tenneseeallee ein großes Polizeiaufgebot auf den Plan gerufen. Zwei Männer hatten schon länger schwelende Streitigkeiten, die eskalierten und einen 20-Jährigen gegen 11.15 Uhr dazu bewogen den Lebenspartner seiner Schwester mit einem ungeschliffenen Schwert anzugreifen. Glücklicherweise wurde der Geschädigte dabei nicht verletzt und konnte in seine Wohnung flüchten. Als der Angreifer dann noch drohte seinen Widersacher zu erschießen wurde die Polizei verständigt, Da nicht auszuschließen war, dass der junge Mann tatsächlich im Besitz einer Schusswaffe war, rückten sechs Streifenwagen an den Geschehensort aus. Mit gutem Zureden ließ sich der 20-Jährige dann dazu bewegen, sich unbewaffnet den Polizisten zu stellen.

Sabine Doll, Pressestelle

