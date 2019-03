Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Motorradfahrer ...

(KA) Karlsruhe - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe - Schwere Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 36 zu. Der Biker war kurz nach 16 Uhr mit seiner Suzuki auf der Bundesstraße von Karlsruhe Richtung Mannheim unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann in der Ausfahrt Eggenstein die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der 52-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Aktuell ist die Ausfahrt Eggenstein immer noch gesperrt.

Marion Kaiser, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/