Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Nach explosiver ...

(KA)Karlsruhe - Nach explosiver Stichflamme - 2 schwer und 3 mittelschwer verletze Personen

Karlsruhe - Ein 50 Jahre alter Karlsruher Bürger befand sich am Samstagabend mit seiner Familie und einem Ehepaar auf seiner Gartenterrasse in der Lothar-Kreyssig-Straße. Nachdem die Flamme einer Feuerschale auf dem Tisch erloschen war, wollte er diese mit einem 10 L Ethanol-Kanister nachfüllen. Hierbei entstand eine große, explosive Stichflamme, bei welcher der 61-jährige Besucher schwerste Brandverletzungen erlitt. Der Gastgeber selbst, seine 50-jährige Ehefrau und die zwei Töchter im Alter von 19 und 22 Jahren erlitten schwere bis mittelschwere Brandverletzungen in der Lounge. Am Unglücksort waren Notärzte mit Rettungsdienst, die Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Der 61 Jahre alte Besucher musste aufgrund seiner schweren Brandverletzungen mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die 4 verletzten Familienangehörigen wurden in Karlsruher Kliniken untergebracht. Durch die starke Verpuffung wurde die Glasscheibe der Terrassentür beschädigt. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert und die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

