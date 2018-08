Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Nach Widerstand ...

(KA) Karlsruhe - Nach Widerstand vier Polizisten verletzt

Karlsruhe - Leichte Verletzungen erlitten in der Nacht auf Freitag vier Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West, als sie zu Streitigkeiten in der Karlsruher Nordweststadt gerufen wurden und sich ein 30-Jähriger massiv gegen die Maßnahmen der Polizisten zur Wehr setzte.

Gegen 01:00 Uhr riefen Anwohner die Polizei, da es in einem Mehrfamilienhaus in der Stresemannstraße zu lautstarken Streitigkeiten gekommen war. Nachdem die Beamten an der betreffenden Wohnung eingetroffen waren, erhielten sie von einem weiteren Bewohner die Information, dass sich der 30-jährige Urheber der Streitigkeiten aktuell in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Als die Polizisten daraufhin in der Wohnung nach dem Mann sehen wollten, war dieser bereits geflüchtet. Stattdessen konnten die Beamten aber eine Indoor-Plantage mit mehreren Hanfpflanzen vorfinden.

Noch während der Maßnahmen vor Ort kehrte der Gesuchte an seine Wohnanschrift zurück und reagierte umgehend aggressiv sowie beleidigend auf die zwei vor dem Haus anwesenden Polizeibeamten. Nachdem er anschließend erneut flüchten wollte, ergriffen die Beamten den 30-Jährigen, der sich daraufhin mit aller Gewalt gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte. Mit der Unterstützung weiterer Polizisten gelang es schließlich, den um sich schlagenden, tretenden und beißenden Mann komplett zu fixieren und in Gewahrsam zu nehmen. Dabei erlitten vier Beamte leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Neben einer Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich der 30-Jährige auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Den Rest der Nacht musste er im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Florian Herr, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/