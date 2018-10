Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe-Palmbach - ...

(KA) Karlsruhe-Palmbach - Taxifahrer verletzt Fußgänger auf Feldweg

Karlsruhe-Palmbach - Den Fahrer eines hellfarbenen Mercedes-Taxis, der am Sonntagabend mit seinem Außenspiegel einen Fußgänger leicht verletzt hat, sucht aktuell das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach Der 53-Jährige war um 19.45 Uhr nördlich von Palmbach gelegenen asphaltierten Feldweg mit seinem Hund unterwegs, als ihm etwa 100 Meter vor der Henri-Arnaud-Straße ein helles Taxi mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam. Der geblendete Fußgänger orientierte sich am linken Feldwegrand und wurde vom rechten Außenspiegel des vorbeifahrenden Taxis am Unterarm getroffen. Der Taxi-Fahrer hupte daraufhin und entfernte sich mit unverminderter Geschwindigkeit. Er bog am Ende des lediglich für landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Feldweges nach links in Richtung Thüringer Straße ab. Der Fußgänger wurde am Arm leicht verletzt und konnte am Mercedes mit eingeschalteter, gelber Taxileuchte ein Karlsruher Teilkennzeichen ablesen. Sollten im genannten Zeitraum Fahrgäste im Bereich Palmbach aufgenommen oder befördert worden sein, werden diese gebeten, sich mit dem ermittelnden Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/