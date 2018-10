Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Radfahrerin nach ...

(KA) Karlsruhe - Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe - Leichte Verletzungen trug eine Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagnachmittag in der Karlsruher Kriegsstraße davon. Die 28-jährige fuhr um 15.15 Uhr mit dem Rad auf der Kriegsstraße. Eine in die gleiche Richtung fahrende 28 Jahre alte Autofahrerin übersah die Radlerin dann wohl beim Abbiegen nach rechts in die Ritterstraße und erfasste sie mit dem Pkw.

Die Fahrradfahrerin zog sich Verletzungen, unter anderem im Gesicht zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 100 Euro geschätzt.

