Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe-Rüppurr- Bremse mit ...

(KA) Karlsruhe-Rüppurr- Bremse mit Gas verwechselt

Karlsruhe - Ein 95-jähriger BMW-Fahrer hat am Freitag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall einen Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro verursacht. Er war auf der Arndtstraße unterwegs und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Das erschreckte ihn derartig, dass er statt auf die Bremse aufs Gaspedal trat und über die Tulpenstraße fuhr. Danach landete er in einem Blumenbeet, wo er noch über eine Mauerabgrenzung schanzte und letztlich nochmals gegen drei geparkte Fahrzeuge prallte. Glücklicherweise wurde der Verursacher nur leicht verletzt.

Sabine Doll, Pressestelle

