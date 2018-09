Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Trickdiebinnen ...

(KA) Karlsruhe - Trickdiebinnen unterwegs

Karlsruhe - Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstagmorgen einem 79-Jährigen die Geldbörse gestohlen. Die beiden klingelten gegen 09.30 Uhr am Wohnhaus des schwerbehinderten Seniors in der Litzenhardtstraße. Nach dem Öffnen gaben die Frauen an, dass sie von der Aufsichtsbehörde für Pflegedienste kommen und die Pflegeleistungen überprüfen müssten. Während des ca. 20-minütigen Aufenthalts in der Wohnung stahlen sie den Geldbeutel des Mannes mit Bargeld und persönlichen Papieren. Die beiden Täterinnen waren ca. 30 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Hinweise zu den beiden Frauen bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, Telefon 0721/666-3411.

Dieter Werner, Pressestelle

