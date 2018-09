Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Unbekannte zünden ...

(KA)Karlsruhe - Unbekannte zünden Palettnstapel an

Karlsruhe - Unbekannte haben am Samstagmittag einen Stapel Holzpaletten angezündet. Durch einen Fußgänger wurde gegen 12.00 Uhr das Feuer auf einem Feld in der Busenbacher Straße in Grünwettersbach entdeckt.

Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Freiwilligen Feuerwehren Wettersbach und Stupferich brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wiesen und Bäume konnte dadurch verhindert werden. Wodurch sich der Palettenstapel entzündet hat, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Marion Kaiser, Pressestelle

