Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Unfall zwischen ...

(KA) Karlsruhe - Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer, wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe - Am Freitag, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Herrenalber Straße / Pfauenstraße / Tulpenstraße ein Unfall zwischen einem 41-jährigem Pkw-Lenker und einem 12 Jahre altem Kind, welches mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Pkw-Führer fuhr seinen Angaben zu Folge beim Wechsel der Ampel von Rot- auf Grünlicht an und auf der Herrenalber Straße in Richtung Ettlingen über die Kreuzung. An der sich anschließenden Fußgängerfurt überquerte zeitgleich der Radfahrer die Herrenalber Straße, aus Sicht des Pkw von rechts nach links, und gibt an das die Ampel für ihn ebenfalls Grünlicht zeigte. Es kam zum Zusammensto0, wobei das Kind von Fahrrad geschleudert wurde. Das Kind zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen welche sachdienliche Wahrnehmungen zu dem Unfallhergang gemacht haben, insbesondere zur Ampelschaltung, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/