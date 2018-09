Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Unfall zwischen Pkw ...

(KA)Karlsruhe - Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn an unbeschranktem Bahnübergang

Karlsruhe - Am Sonntag fuhr gegen 17:10 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Lenker trotz Rotlicht der Signalanlage von der B36 kommend über den Bahnübergang Nussbaumweg. Hierbei wurde er von einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst und leicht verletzt. Der Fahrer war zwar zunächst im Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber letztlich ohne fremde Hilfe aus dem Fahrzeug steigen. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro und am Pkw in Höhe von ca. 8000,- Euro. Fahrgäste wurden nicht verletzt. EErsten Ermittlungen zufolge kommt eine Blendung durch die stiefstehende Sonne als Unfallursache in Betracht.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

