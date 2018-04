Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Unfallflucht in ...

(KA) Karlsruhe - Unfallflucht in Knielingen

Karlsruhe - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Samstag in der Zeit zwischen 08:40 und 13:30 Uhr in der Saarlandstraße in Karlsruhe-Knielingen gegen zwei dort geparkte Motorräder gestoßen. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch umgestoßen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro. Offenbar richtete der Verursacher die Zweiräder zwar wieder auf, flüchtete anschließend jedoch von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

