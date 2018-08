Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Verkehrsunfall mit ...

(KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit widersprüchlichen Angaben der Beteiligten

Karlsruhe - Widersprüchliche Angaben machten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag um 11:45 Uhr auf der Südtangente in Karlsruhe zutrug. Zwei Fahrzeuge fuhren von der Südtangente in südlicher Richtung ab. An der Einmündung Keßlerstraße hielt der vorausfahrende Hyundai an der dortigen Ampel wegen Rotlichts an. Kurz darauf fuhr ihm ein Daimler Benz von hinten auf. Der entstandene Sachschaden beträgt lediglich ca. 100 Euro. Bei der Unfallaufnahme behauptete nun der Fahrer des Daimler Benz, der Hyundai sei rückwärts gefahren und habe seinen Daimler beschädigt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter (0721) 944840 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

