Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Wurstköder mit Nägeln ...

Karlsruhe - Wurstköder mit Nägeln in Karlsruhe-Oberreut entdeckt

Karlsruhe - Eine Hundehalterin war am Samstagabend mit ihrem Hund in der Johanna-Kirchner-Straße unterwegs, als sie entlang des Gehwegs insgesamt sieben abgelegte Wurststücke entdeckte, in welche mehrere Nägel getrieben waren. Offensichtlich hatte unbekannter Täter die Absicht, ausgeführte Tiere massiv zu verletzen. Die etwa 3 cm langen Nägel waren auf der Wurstoberfläche sichtbar und ragten teilweise heraus. Hundehalter werden zur Vorsicht aufgerufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Tel.-Nr. 0721/939-4411 entgegen.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/