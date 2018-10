Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Zeugensuche nach ...

(KA) Karlsruhe - Zeugensuche nach Raubdelikt

Karlsruhe - Die Polizei sucht Zeugen, die auf einen Vorfall am Freitagabend gegen 22.00 Uhr am Karlsruher Europaplatz aufmerksam geworden sind. Dort war der 31 jährige Geschädigte unterwegs als er von einer bislang unbekannten männlichen Person geschlagen und sein Mbbiltelfon aus der Hosentasche entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zur Tat und dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

