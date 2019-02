Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Zigarettenautomat ...

(KA) Karlsruhe - Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Rudolf-Freytag-Straße in Grünwinkel vermutlich mit einer Blechschere aufgeschnitten und daraus die Bargeldkassette entwendet. Die Höhe des entwendeten Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

