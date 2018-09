Polizeipräsidium Karlsruhe / Karlsruhe - Zwei Fahrzeuge ...

(KA) Karlsruhe - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Karlsruhe - In der Nacht von Donnerstag, 21.55 Uhr bis Freitag, 06.20 Uhr, brachen unbekannte Diebe zwei in der Knielinger Siemensstraße abgestellte Fahrzeuge auf. Durch Einschlagen je einer Fensterscheibe gelangten die Täter ins Fahrzeuginnere. Aus einem schwarzen BMW entwendeten sie etwas Bargeld und aus einem schwarzen Renault einen Geldbeutel mit diversen Karten und ebenfalls Bargeld sowie einen Schlüssel. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 6663611.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

