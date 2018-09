Polizeipräsidium Karlsruhe / Keltern - 51-Jährige ...

(Enzkreis) Keltern - 51-Jährige fährt auf zwei stehende Pkw auf

Keltern - Auf zwei am Straßenrand geparkte Pkw fuhr am Dienstagmittag in der Hauptstraße in Weiler eine 51 Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf. Die Frau war gegen 13.30 Uhr in nordöstliche Richtung unterwegs und gab bei der Unfallaufnahme an, der Meinung gewesen zu sein, dass die am rechten Fahrbahnrand geparkten zwei BMW-Fahrzeuge ebenfalls fahren würden. Zu spät realisierte sie, dass die beiden Pkw zum Parken abgestellt waren und kollidierte beim Ausweichversuch mit einem der beiden BMW, welcher durch die Wucht auf den davor stehenden geschoben wurde. Die Frau blieb unverletzt. Ihr Mercedes, mit einem Unfallschaden von etwa 5.000 Euro, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden stehenden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von geschätzten 3.500 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

