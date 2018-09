Polizeipräsidium Karlsruhe / Keltern - 8-jährige ...

(Enzkreis) Keltern - 8-jährige Radfahrerin fährt unvermittelt auf Straße

Enzkreis - Ein 8-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, in der Bachstraße in Keltern von einem 54-jährigen Mercedes-Fahrer erwischt, da sie mit ihrem Fahrrad unvermittelt auf die Straße fuhr. Aufgrund einer Sichteinschränkung entlang der Straße, war es für den Pkw-Fahrer nicht möglich das Mädchen rechtzeitig zu entdecken. Daher kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die 8-jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen am Knie. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Christina Krenz, Pressestelle

