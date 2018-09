Polizeipräsidium Karlsruhe / Keltern - Fahrzeug ...

(Enzkreis) Keltern - Fahrzeug überschlagen, Fahrer schwer verletzt

Keltern - Am Sonntag befuhr gegen 15 Uhr ein 26jähriger Fahrer eines Audi die K 4576 von Birkenfeld in Richtung Gräfenhausen. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Audi vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über das dortige Gebüsch und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/