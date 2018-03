Polizeipräsidium Karlsruhe / Königsbach-Stein - ...

(Enzkreis) Königsbach-Stein - Unfallflüchtiger rammt geparktes Fahrzeug

Königsbach-Stein - Einen Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro hinterließ am Freitagmorgen ein unbekannter Fahrzeugführer in der Walter-Rathenau-Straße in Königsbach. In der Zeit von 08.00 Uhr bis 09.45 dürfte vermutlich ein Lkw durch die Walter-Rathenau-Straße gefahren sein und bog nach links in die Ankerstraße ab. Dabei streifte er einen entgegen der Fahrtrichtung geparkten schwarzen Pkw-Kia, wodurch dessen linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das mit den weiteren Ermittlungen betraute Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 entgegen.

Frank Otruba, Pressestelle

