Polizeipräsidium Karlsruhe / Langenbrücken - Diebe verwüsten ...

Karlsruhe - (KA)Langenbrücken - Einbrecher verwüsten Gaststätte

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Langenbrückener Hauptstraße.

Die Diebe gelangten zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in die Räumlichkeiten des Gasthauses. Im Inneren beschädigten sie einen Zigarettenautomaten sowie einen Spielautomaten indem sie diese einfach umwarfen. Im Tresenbereich erbeuteten sie eine Registrierkasse mit Bargeld sowie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens sowie über die Höhe des entwendeten Diebesguts kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253/80260 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

