Polizeipräsidium Karlsruhe / Linkenheim-Hochstetten - ...

(KA) Linkenheim-Hochstetten - Pkw-Fahrer hilft Polizei bei Gewahrsamnahme

Karlsruhe - Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer half am frühen Mittwochmorgen einer Streifenwagenbesatzung bei der Gewahrsamnahme eines 19-Jährigen auf der Bundesstraße 36. Der 19-jährige aus Guinea fiel kurz nach 01.00 Uhr Autofahrern auf, da er auf der B 36 zu Fuß unterwegs war. Eine Streife konnte den Mann in Höhe Eggenstein antreffen und zur Wache mitnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen 04.00 Uhr wurde erneut über Notruf ein Fußgänger auf der B36 in Höhe Linkenheim gemeldet. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass der 19-Jährige erneut auf der Bundesstraße 36 zu Fuß unterwegs war und forderte ihn auf die Fahrbahn zu verlassen. Er ignorierte die Anweisungen der Polizei und lief weiter in Richtung Linkenheim. Da er auch einem Platzverweis nicht Folge leistete sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und konnte nur mit Mühe vor dem Streifenwagen zu Boden gebracht werden. Aufgrund der starken Gegenwehr konnten ihm zunächst die Handschließen nicht angelegt werden. Ein in Gegenrichtung fahrender 27-jähriger Somalier erkannte die Situation, hielt seinen Pkw an und kam der Streife zu Hilfe. Nachdem der 19-Jährige geschlossen werden konnte wurde er in Gewahrsam genommen und auf die Wache gebracht.

