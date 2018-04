Polizeipräsidium Karlsruhe / Linkenheim-Hochstetten - Nach ...

(KA) Linkenheim-Hochstetten - Nach Verkehrsunfall-Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe - Zu einem Verkehrsunfall am Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Nach den Angaben eines 32-Jährigen war er mit einem weißen Transporter kurz vor 07.00 Uhr auf der Landesstraße 558 unterwegs. Von dort wollte er auf die Bundesstraße 36 in Richtung Karlsruhe fahren. Im Auffahrtbereich sei ihm dann ein grauer Mercedes auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen. Bei dem Ausweichmanöver wäre er dann gegen die rechte Leitplanke geprallt. Der Fahrer des Mercedes mit Karlsruher Kennzeichen hätte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

